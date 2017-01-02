Обама выступит с прощальной президентской речью 10 января

02.01.2017 16:41

Президент США Барак Обама выступит с прощальным обращением к американцам 10 января в Чикаго. Об этом сообщает CNN, передают украинские СМИ.

"Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее", - сказал Обама.

Напомним, что избранным президентом США является Дональд Трамп. Ему Барак Обама официально передаст полномочия 20 января.