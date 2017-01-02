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Трамп получит "решительный ответ" от американского Конгресса при попытке отменить санкции против РФ
Член палаты представителей конгресса от Демократической партии Адам Шифф заявил, что если избранный президент США Дональд Трамп отменит введенные президентом Бараком Обамой антироссийские санкции, он должен будет ожидать "решительного ответа". Он анонсировал дальнейшее ужесточение санкций против РФ.
Об этом Адам Шифф заявил в интервью телеканалу ABC News, сообщает 112.ua.
"И демократы, и республиканцы вместе представят пакет более жестких санкций. Мы не думаем, что предпринятые меры достаточны для сдерживания России", – сказал политик.
Шифф отметил, что в Конгрессе ни у кого нет сомнений в том, что именно Россия стоит за кибератаками. Они есть, по словам конгрессмена, только у Дональда Трампа.
"Если он (Трамп) хочет завоевать доверие, как президент он должен прекратить рассуждать подобным образом", - подчеркнул Шифф, комментируя заявления Трампа о том, что еще под вопросом Россия ли причастна к кибератакам. "Он должен прекратить унижать американское разведсообщество, он должен доверять им", - сказал Шифф.
Напомним, Трамп подверг сомнению утверждения о том, что именно Россия атаковала серверы демократов.
Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что, возможно, не стоило вводить санкции против РФ именно в том объеме, в каком их ввела администрация президента Барака Обамы. Он анонсировал консультации Трампа с представителями американской разведке сразу же после его возвращения из Нью-Йорка.
Влиятельные сенаторы Маккейн и Грэм потребовали еще более жестких санкций против РФ.
Фото: 112.uа
Теги: Россия, США, Донбасс, трамплин, санкции
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