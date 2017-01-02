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У них это уже традиция - в российской глубинке изготовили 4-х метрового петуха из навоза (ФОТО)

02.01.2017 18:48
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У них это уже традиция - в российской глубинке изготовили 4-х метрового петуха из навоза (ФОТО)

Таттинский мастер из села Уолба Михаил БОППОСОВ нынче припозднился с изготовлением традиционной скульптуры символа года из навоза, пишет sakhalife.ru.

Причиной задержки стала травма ноги, из-за которой мастер лежал в больнице.

Но едва ему стало лучше, как земляки настояли, и он принялся за работу. Выстоять в битве с морозом и не пасть лицом в балбах ему помогли братья. И 31 декабря гигантский петух из навоза высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра, был завершен! И нынче Уолба оказалась с символом года.

Отметим, в прошлом году у них была елка из навоза.


Фото: sakhalife.ru/

Теги: Россия, Донбасс, навозный гриб, петух, Мастер Шеф
 
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