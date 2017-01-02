В Данії помер родич останнього російського імператора Миколи IІ

У Данії помер найстарший за віком член російського імператорського дому Романових.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Князь Дмитро Романов помер 31 грудня у віці 90 років.

Він був прямим нащадком (праправнуком) російського імператора Миколи I і родичем останнього російського імператора Миколи II, якому батько померлого був троюрідним братом і хресником.

Дмитро Романов народився у Франції, де його родина жила в еміграції, був істориком, банкіром і письменником, збирав кошти у свій доброчинний фонд для російських лікарень і сиротинців. Останнім часом жив у Данії.

Восени 2016 року він востаннє побував у Москві, де отримав російський державний орден Олександра Невського "за заслуги в поширенні за кордоном знань про історичну і культурну спадщину Росії".

Крім того, небіжчик стверджував, що є головою шляхетського дому Романових, але це заперечували інші члени роду.