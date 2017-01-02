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В первый день на посту президента США Трамп намерен отменить многие законы и правила Обамы

02.01.2017 11:52
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В первый день на посту президента США Трамп намерен отменить многие законы и правила Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп планирует отменить ряд действий администрации президента Барака Обамы в его первый день в офисе. Об этом заявил будущий пресс-секретарь Белого дома в администрации Трампа Шон Спайсер, передает news.liga.net.

По словам Спайсера, Трамп "немедленно отменит многие правила и меры, принятые администрацией (Обамы - ред.) за последние восемь лет, которые затрудняют экономический рост и создание рабочих мест". 

1 января будущий пресс-секретарь в администрации Трампа Шон Спайсер заявил, что Белый дом, возможно, непропорционально наказывает Российскую Федерацию, приказывая выслать из страны 35 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, закон, Обама, отмена, трамплин
 
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