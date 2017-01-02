В России возродили производство РСЗО "Удав" и "Запад" для ВМФ. Готовятся к войне?

02.01.2017 10:10

Военно-морской флот России вновь начнет получать реактивные системы залпового огня "Удав" и "Запад".





"На "СПЛАВе" спустя почти 20 лет возродили производство РСЗО для Военно-морского флота - комплексы "Удав" и "Запад", - сказал он.



Реактивный комплекс противоторпедной защиты кораблей "Удав-1М" создан для поражения и отведения атакующих корабль ракет. Кроме того, он способен поражать и подводные лодки. Калибр - 300 мм, максимальная дальность стрельбы - до 300 м. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщил глава российского предприятия "НПО СПЛАВ" Владимир Лепин."На "СПЛАВе" спустя почти 20 лет возродили производство РСЗО для Военно-морского флота - комплексы "Удав" и "Запад", - сказал он.Реактивный комплекс противоторпедной защиты кораблей "Удав-1М" создан для поражения и отведения атакующих корабль ракет. Кроме того, он способен поражать и подводные лодки. Калибр - 300 мм, максимальная дальность стрельбы - до 300 м.