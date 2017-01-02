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В России возродили производство РСЗО "Удав" и "Запад" для ВМФ. Готовятся к войне?

02.01.2017 10:10
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В России возродили производство РСЗО "Удав" и "Запад" для ВМФ. Готовятся к войне?

Военно-морской флот России вновь начнет получать реактивные системы залпового огня "Удав" и "Запад".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава российского предприятия "НПО СПЛАВ" Владимир Лепин.

"На "СПЛАВе" спустя почти 20 лет возродили производство РСЗО для Военно-морского флота - комплексы "Удав" и "Запад", - сказал он.

Реактивный комплекс противоторпедной защиты кораблей "Удав-1М" создан для поражения и отведения атакующих корабль ракет. Кроме того, он способен поражать и подводные лодки. Калибр - 300 мм, максимальная дальность стрельбы - до 300 м.

Ракетный противолодочный комплекс РПК-8 "Запад" предназначен для защиты надводных кораблей от подводных лодок, а также для поражения идущих на корабль торпед и подводных диверсантов. Калибр РГБ - 213 мм, дальность действия - 400-4,3 тыс. м.

Фото: censor.net.ua/

Теги: Россия, Донбасс, реактор, ВМС
 
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