Благодаря Трампу родилось новое слово

03.01.2017 18:35

Эксперты в Швеции официально ввели новое слово в обращение.

Слово «Trumpifiering» можно перевести как «трампизация», передает Интерфакс Украина.

Члены специального совета по вопросам языка, работающего при министерстве культуры Швеции, пояснили, что это слово означает «публичное выступление в таком стиле, при котором цель - высказаться, чтобы быть замеченным, не думая о последствиях и о фактах».

В общей сложности, шведский совет по вопросам языка одобрил 43 новых слова, «родившихся» в 2016 году.

Источник: from-ua.com.