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Благодаря Трампу родилось новое слово

03.01.2017 18:35
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Благодаря Трампу родилось новое слово

Эксперты в Швеции официально ввели новое слово в обращение.

Слово «Trumpifiering» можно перевести как «трампизация», передает Интерфакс Украина.

Члены специального совета по вопросам языка, работающего при министерстве культуры Швеции, пояснили, что это слово означает «публичное выступление в таком стиле, при котором цель - высказаться, чтобы быть замеченным, не думая о последствиях и о фактах».

В общей сложности, шведский совет по вопросам языка одобрил 43 новых слова, «родившихся» в 2016 году.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: США, Донбасс, Швеция, слово
 
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