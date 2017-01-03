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Благодаря Трампу родилось новое слово
03.01.2017 18:35
Эксперты в Швеции официально ввели новое слово в обращение.
Слово «Trumpifiering» можно перевести как «трампизация», передает Интерфакс Украина.
Члены специального совета по вопросам языка, работающего при министерстве культуры Швеции, пояснили, что это слово означает «публичное выступление в таком стиле, при котором цель - высказаться, чтобы быть замеченным, не думая о последствиях и о фактах».
В общей сложности, шведский совет по вопросам языка одобрил 43 новых слова, «родившихся» в 2016 году.
Источник: from-ua.com.
Теги: США, Донбасс, Швеция, слово
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