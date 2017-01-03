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Бунт в бразильской тюрьме: количество погибших возросло до 60

03.01.2017 07:18
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Бунт в бразильской тюрьме: количество погибших возросло до 60

В результате тюремного восстания более 130 заключенным удалось бежать.

"По меньшей мере 60 человек были убиты во время кровавого тюремного бунта в городе Манаус, в бразильских джунглях Амазонки", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в результате тюремного восстания, в ходе которого произошел пожар, более 130 заключенным удалось бежать.

Напомним, ранее сообщалось о 50 погибших в ходе бунта в тюрьме в Бразилии.

 

Источник: 112.ua.




Теги: Донбасс, Бразилия, тюрьма, бунт, погибли
 
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