Бунт в бразильской тюрьме: количество погибших возросло до 60

03.01.2017 07:18

В результате тюремного восстания более 130 заключенным удалось бежать.

"По меньшей мере 60 человек были убиты во время кровавого тюремного бунта в городе Манаус, в бразильских джунглях Амазонки", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в результате тюремного восстания, в ходе которого произошел пожар, более 130 заключенным удалось бежать.

Напомним, ранее сообщалось о 50 погибших в ходе бунта в тюрьме в Бразилии.

Источник: 112.ua.



