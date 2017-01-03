- Кандидат в президенты Франции сделала скандальное заявление о Крыме14:38
- Телепортация станет обычным явлением к 2040 году – ученые13:30
- Крупный провайдер «отрубил» телеканал «Интер»12:55
- Реакция Трампа на планы КНДР создать ядерное оружие, способное достичь США12:35
- Путин может начать новый конфликт12:20
- Ужасающие подробности теракта в Стамбуле: убийца добивал раненых11:25
- Первый перелом и первые штрафы: стартовал "Дакар" 2017 10:22
- Кровавая бойня в бразильской тюрьме: от 50 до 80 погибших10:05
- Шокирующая правда о настоящих причинах крушения Титаника09:58
- Пономарь: немного важной информации о Трампе09:35
ЧП в Италии: беженцы захватили в плен людей
В Лагере беженцев, который расположен на территории бывшей военной базы возле городка Кона, устроили бунт и удерживают в заложниках 25 социальных работников.
Об этом пишет Politeka со ссылкой на RAI-news-24.
Сообщается, что порядка 1400 обитателей лагеря для беженцев, ожидающие получение временных документов, также отключили свет и устроили несколько костров из мебели.
На место прибыли сотрудники полиции и карабинеры. Им удалось убедить мигрантов освободить заложников, однако волнения до сих пор продолжаются.
Инцидент произошел после несвоевременной, по мнению беженцев, медицинской помощи, оказанной 25-летней гражданке Кот д’Ивуара, которая скончалась в местном госпитале.
Умершая Сандрин Бакайоко прибыла в Италию вместе с женихом на надувной лодке из Ливии несколько месяцев назад и была направлена в данный центр для беженцев. Сегодня утром она потеряла сознание, но медики якобы прибыли лишь через несколько часов, и девушка скончалась по пути в больницу.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Италия, бунт, плен, беженцы
- Итальянец продаёт на eBay икону Тимошенко
- Клаудио Раньери: "У "Шахтера" большое будущее. Один их Коста чего стоит..."
- Сегодня 12 украинских бойцов окажутся дома - плен закончился
- Пианист исполнил "Элегию" прямо в Северном Ледовитом океане
- Посла Италии сделали почётным профессором в Мариуполе (ФОТО)
- В Украине начались шахтерские бунты
- В Покровске задержана женщина, изготовляющая паспорта для ДНР15:12
- Луганск: пьяный сепаратист получил серьезные травмы при взрыве самодельной петарды13:38
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой12:50
- СМИ: 2017 год на Донбассе, скорее всего, будет очередным годом невнятной позиционной войны11:10
- В зоне АТО Украина понесла небоевые потери09:45
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко09:28
- Волонтер розповів як проросійський пропагандист «підклав свиню» терористам08:25
- В следующем году Украина вернет Донбасс, - Тука08:00
- В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.07:55
- Журналисты показали последствия обстрелов позиций ВСУ боевиками ЛНР (ВИДЕО)22:13
- Высший совет правосудия: чего ждать украинцам15:25
- В Покровске задержана женщина, изготовляющая паспорта для ДНР15:12
- Как украинцы заплатят за оздоровление ПриватБанка14:52
- Кандидат в президенты Франции сделала скандальное заявление о Крыме14:38
- Россияне бояться, что украинские «бандеровцы» могут сжечь Кремль14:25
- Британский журналист выдвинул новую версию гибели "Титаника"14:15
- Facebook заблокировал фото статуи Нептуна за "обнаженку"14:00
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу13:50
- Луганск: пьяный сепаратист получил серьезные травмы при взрыве самодельной петарды13:38
- Телепортация станет обычным явлением к 2040 году – ученые13:30
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО