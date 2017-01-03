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ЧП в Италии: беженцы захватили в плен людей

03.01.2017 15:38
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ЧП в Италии: беженцы захватили в плен людей

В Лагере беженцев, который расположен на территории бывшей военной базы возле городка Кона, устроили бунт и удерживают в заложниках 25 социальных работников.

Об этом пишет Politeka со ссылкой на RAI-news-24.

Сообщается, что порядка 1400 обитателей лагеря для беженцев, ожидающие получение временных документов, также отключили свет и устроили несколько костров из мебели.

На место прибыли сотрудники полиции и карабинеры. Им удалось убедить мигрантов освободить заложников, однако волнения до сих пор продолжаются.

Инцидент произошел после несвоевременной, по мнению беженцев, медицинской помощи, оказанной 25-летней гражданке Кот д’Ивуара, которая скончалась в местном госпитале.

Умершая Сандрин Бакайоко прибыла в Италию вместе с женихом на надувной лодке из Ливии несколько месяцев назад и была направлена в данный центр для беженцев. Сегодня утром она потеряла сознание, но медики якобы прибыли лишь через несколько часов, и девушка скончалась по пути в больницу.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, Италия, бунт, плен, беженцы
 
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