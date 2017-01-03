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ЕС в замешательстве: посол Великобритании подал в отставку
Посол Великобритании в Европейском союзе Айвэн Роджерс подал в отставку.
Об этом сообщает Reuters.
Отставка дипломата стала полной неожиданностью, учитывая то, что не позднее 31 марта правительство Соединенного Королевства должно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора, которая запускает двухлетнюю процедуру выхода из ЕС, и приступить к переговорам с Брюсселем об условиях Brexit.
Напомним, ранее сообщалось, что Палата общин британского парламента поддержала правительственный план по Brexit.
Теперь формальные переговоры с Брюсселем по выходу из ЕС начнутся не позднее конца марта следующего года.
Великобритания намерена добиться установления личного контроля над четырьмя главными сферами деятельности на переговорах с Брюсселем об условиях выхода страны из Евросоюза.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Великобритания, отставка
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