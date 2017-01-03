- Китай накрыл удушливый смог07:47
- Кем Путин будет пугать россиян после ухода Обамы07:40
- Бунт в бразильской тюрьме: количество погибших возросло до 6007:18
- Французские поджигатели отметили Новый год очередным рекордом07:03
- В 2016 году произошел крах фундаментальных политических мифов РФ - полобозреватель06:50
- Литва готовится к партизанской войне на случай агрессии со стороны Кремля20:20
- У них это уже традиция - в российской глубинке изготовили 4-х метрового петуха из навоза (ФОТО)18:48
- Обама выступит с прощальной президентской речью 10 января 16:41
- В ближайшие сутки земляне могут увидеть звездопад15:10
- В первый день на посту президента США Трамп намерен отменить многие законы и правила Обамы11:52
Французские поджигатели отметили Новый год очередным рекордом
В новогоднюю ночь были сожжены или повреждены 945 автомобилей.
Более 900 автомобилей сожжены или повреждены в результате поджога во Франции в новогоднюю ночь, пишет газета Parisien со ссылкой на представителя МВД страны.
Как сообщает в понедельник газета Parisien со ссылкой на представителя МВД Пьера-Анри Бранде, в эту новогоднюю ночь «945 автомобилей были сожжены или повреждены» в результате поджога, что свидетельствует об увеличении числа сожженных транспортных средств на 17,5% по сравнению с прошлым годом (804 сожженных или поврежденных автомобиля).
По данным Parisien, при подсчете фиксируются инциденты, произошедшие в период с 18.00 31 декабря по 06.00 1 января.
Представители партии «Национальный фронт» подвергли критике нового премьер-министра Брюно Ле Ру за «крайне расплывчатый» отчет. Они заявили, что отчет дает неполную картину, поскольку в нем не учитывается, что в результате поджога могут быть повреждены и другие находящиеся рядом автомобили. Партия потребовала ясности в отчете от премьера, а также четкого плана дальнейших действий.
Как отмечает газета, Бранде объяснил, что министерство выбрало для своего отчета наиболее важный критерий – сам факт поджога, являющийся преступлением. Он добавил, что по этому критерию уместнее проводить сравнение, поскольку часто повреждения других машин бывают незначительными.
Фото: Flickr
Источник: comments.ua.
Теги: Донбасс, Франция, поджог, Новый год, автомобиль
- Русские, уходите: во Франции запретили употреблять алкоголь на матчах Евро-2016
- Чемпионка мира Екатерина Лагно: Я не чувствую себя во Франции "своей"
- Милиция нашла поджигателей димитровской школы
- Лидеры Украины, Франции и Германии выступили за продолжение взаимодействия в "нормандском формате"
- Украинцы опередили россиян и французов в рейтинге ФИФА
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.07:55
- Журналисты показали последствия обстрелов позиций ВСУ боевиками ЛНР (ВИДЕО)22:13
- В Мариуполе во дворе многоэтажки нашли гранату 21:39
- В первый день Нового года в службу 102 полиции Донецкой области поступило более 500 заявлений, были и ложные вызовы20:58
- В Украине создадут реестр военнообязанных20:34
- Во время визита на Донбасс новый глава ОБСЕ увидит, что войну пора заканчивать - Савченко20:09
- Капитан донецкого "Шахтера" получил предложение от испанской "Барселоны", но зарплата гораздо скромнее теперешней19:39
- В Бахмуте мужчина ограбил и пытался изнасиловать девушку19:10
- В прифронтовом Новолуганском на Донетчине открылся пункт полиции (ФОТО, ВИДЕО)18:32
- Сегодня боевики сосредоточили основной огонь на мариупольском направлении18:21
- В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.07:55
- Китай накрыл удушливый смог07:47
- Кем Путин будет пугать россиян после ухода Обамы07:40
- Медики рассказали о пользе шоколада для мужчин07:35
- Украинские туристы в Эмиратах: из нас делают идиотов07:25
- Бунт в бразильской тюрьме: количество погибших возросло до 6007:18
- Французские поджигатели отметили Новый год очередным рекордом07:03
- В 2016 году произошел крах фундаментальных политических мифов РФ - полобозреватель06:50
- Журналисты показали последствия обстрелов позиций ВСУ боевиками ЛНР (ВИДЕО)22:13
- Сколько праздничных и выходных дней будет у украинцев в наступившем году21:59
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО
- В Овидиопольском районе снова нашли два зарубленных топором трупа: погибших мужчину и женщину перед смертью зверски добили
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление