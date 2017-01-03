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Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
Потерпевший крушение под Сочи самолет Ту-154 был технически неисправен. Это подтверждает предварительная расшифровка "черного ящика".
После полной расшифровки самописца, должны быть определены 64 рабочих параметра самолета, заявил авиаэксперт Олег Пантелеев в эфире телеканала Москва24.
Также, по предварительным данным, основной причиной падения могли стать проблемы с закрылками. Не исключаются также ошибочные действия экипажа на взлете. В штабе поисковой операции рассказали, что на поверхность подняты все три бортовых самописца. С одним из них работают столичные специалисты.
Ранее сообщалось, что эксперты смогли расшифровать последние слова пилотов разбившегося над Черным морем Ту-154.
Пленка, фиксировавшая переговоры членов экипажа, не была повреждена во время авиакатастрофы. Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!". А затем звучит крик: "Командир, падаем!".
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, катастрофа, авиакатастрофа, черный ящик
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