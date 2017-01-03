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Кем Путин будет пугать россиян после ухода Обамы
После ухода действующего президента США Барака Обамы со своего поста, российская пропаганда сделает канцлера Германии Ангелу Меркель новой страшилкой для россиян.
Об этом пишет Politeka по информации The New York Times.
По убеждению авторов материала, ранее любимым героем «фильма ужасов» в России был Обама, но теперь ему найдут замену.
Отмечается, что со времен оккупации Крыма в 2014 году голос Меркель стал решающим в вопросе о санкциях против России.
«В следующем году она приняла в Германии миллион беженцев и заставила всю Европу сделать такие же шаги, чем, с точки зрения российских националистов, размыла европейскую культуру.И она все еще верит в объединенный, интегрированный Евросоюз — бастион либеральных ценностей и политический и экономический оплот против России», – говорится в сообщении.
Напомним, 20 января Обама официально покинет свой пост, а его место займет избранный президент США Дональд Трамп.
Источник: politeka.net.
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, Обама
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