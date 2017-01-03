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Китай накрыл удушливый смог

03.01.2017 07:47
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Китай накрыл удушливый смог

В понедельник, 2 декабря, вся центральная и северная часть Китая была окутана густым смогом.

Об этом пишет Politeka по информации The Guardian.

В связи с  этим отменили десятки рейсов и закрыли магистрали, школы и заводы.

Муниципальное бюро по охране окружающей среды Пекина объявило «оранжевый» уровень опасности загрязнения воздуха еще в течение трех дней.

Стоит отметить, что «оранжевый» является третьим уровнем опасности и предшествует «красному» в четырехуровневой системе предупреждения Китая.

Напомним, в воскресенье, 1 января, 25 городов в Китае объявили «красные сигналы» тревоги из-за смога, в связи с чем, были закрыты заводы, школы и строительные площадки. Также из-за плохой видимости было отменено более 300 рейсов с северного города Тяньцзинь.

Как сообщала Politeka, год назад власти китайской столицы также объявляли «красный» уровень тревоги из-за смога. Тогда даже запретили пользоваться автомобилями.

 

Источник: politeka.net.

 



Теги: Донбасс, Китай, Пекин, смог
 
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