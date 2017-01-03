Кровавая бойня в бразильской тюрьме: от 50 до 80 погибших

03.01.2017 10:05

В тюрьме города Манаус, столицы бразильского штата Амазонас, произошел бунт, в результате которого были убиты, по разным данным, 50-80 человек.

Беспорядки в тюрьме вспыхнули из-за войны между враждующими бандами, контролирующими торговлю наркотиками в джунглях Амазонки, сообщаетУНИАН со ссылкой на ВВС Россия.

Начальник тюрьмы штата Амазонас Педро Флоренсиос рассказал журналистам о 60 погибших в результате бунта, однако число жертв по-прежнему уточняется.

Власти по-прежнему пересчитывают заключенных, чтобы определить точное число, а также количество сбежавших, добавил начальник тюрьмы. Как сообщил на пресс-конференции глава службы безопасности штата Амазонас Серхио Фонтес, число погибших может увеличиться. Беспорядки начались в воскресенье вечером.

Тюрьму удалось взять под контроль около семи часов утра в понедельник, сказал Фонтес. Городская газета Манауса Em Tempo, тем временем, сообщает о 80 убитых.

По данным газеты, обезглавленные тела нескольких погибших выбросили через стену тюрьмы. На сайте Em Tempo размещено видео, на котором запечатлены десятки окровавленных и искалеченных тел, лежащих на тюремном полу. Издание отмечает, что международные правозащитные организации резко критикуют пенитенциарную систему Бразилии за переполненность тюрем и частые беспорядки.

Источник: from-ua.com.