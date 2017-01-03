- Первый перелом и первые штрафы: стартовал "Дакар" 2017 10:22
- Кровавая бойня в бразильской тюрьме: от 50 до 80 погибших10:05
- Шокирующая правда о настоящих причинах крушения Титаника09:58
- Пономарь: немного важной информации о Трампе09:35
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов08:28
- Манн: Израиль может стать спасительной волшебной палочкой для Трампа08:11
- Эксперты подтвердили вероятность новых запусков ракет Северной Кореей08:05
- Китай накрыл удушливый смог07:47
- Кем Путин будет пугать россиян после ухода Обамы07:40
- Французские поджигатели отметили Новый год очередным рекордом07:03
Кровавая бойня в бразильской тюрьме: от 50 до 80 погибших
В тюрьме города Манаус, столицы бразильского штата Амазонас, произошел бунт, в результате которого были убиты, по разным данным, 50-80 человек.
Беспорядки в тюрьме вспыхнули из-за войны между враждующими бандами, контролирующими торговлю наркотиками в джунглях Амазонки, сообщаетУНИАН со ссылкой на ВВС Россия.
Начальник тюрьмы штата Амазонас Педро Флоренсиос рассказал журналистам о 60 погибших в результате бунта, однако число жертв по-прежнему уточняется.
Власти по-прежнему пересчитывают заключенных, чтобы определить точное число, а также количество сбежавших, добавил начальник тюрьмы. Как сообщил на пресс-конференции глава службы безопасности штата Амазонас Серхио Фонтес, число погибших может увеличиться. Беспорядки начались в воскресенье вечером.
Тюрьму удалось взять под контроль около семи часов утра в понедельник, сказал Фонтес. Городская газета Манауса Em Tempo, тем временем, сообщает о 80 убитых.
По данным газеты, обезглавленные тела нескольких погибших выбросили через стену тюрьмы. На сайте Em Tempo размещено видео, на котором запечатлены десятки окровавленных и искалеченных тел, лежащих на тюремном полу. Издание отмечает, что международные правозащитные организации резко критикуют пенитенциарную систему Бразилии за переполненность тюрем и частые беспорядки.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Бразилия, тюрьма, бунт
- Руководитель газопровода попался на взятке в 150 тысяч
- Наркоторговцы рекламируют свой товар с помощью известного футболиста
- В Донбассе отморозкам-насильникам дали по девять лет. Прокуратура считает приговор мягким
- Россиянам грозит тюрьма за искажение гимна
- Звезда сериала "День рождения Буржуя" может сесть в тюрьму
- В зоне АТО Украина понесла небоевые потери09:45
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко09:28
- Волонтер розповів як проросійський пропагандист «підклав свиню» терористам08:25
- В следующем году Украина вернет Донбасс, - Тука08:00
- В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.07:55
- Журналисты показали последствия обстрелов позиций ВСУ боевиками ЛНР (ВИДЕО)22:13
- В Мариуполе во дворе многоэтажки нашли гранату 21:39
- В первый день Нового года в службу 102 полиции Донецкой области поступило более 500 заявлений, были и ложные вызовы20:58
- В Украине создадут реестр военнообязанных20:34
- Во время визита на Донбасс новый глава ОБСЕ увидит, что войну пора заканчивать - Савченко20:09
- В небе над Украиной пронесется метеоритный дождь10:48
- Восточный гороскоп на 2017 год: Крыс ждет повышение в карьере, а Драконов – успех10:38
- Израиль начал выдавать "инновационные визы"10:30
- Первый перелом и первые штрафы: стартовал "Дакар" 2017 10:22
- В Перу нашли "руку инопланетянина"10:10
- Кровавая бойня в бразильской тюрьме: от 50 до 80 погибших10:05
- Шокирующая правда о настоящих причинах крушения Титаника09:58
- В зоне АТО Украина понесла небоевые потери09:45
- Пономарь: немного важной информации о Трампе09:35
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко09:28
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО