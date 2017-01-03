Манн: Израиль может стать спасительной волшебной палочкой для Трампа

03.01.2017 08:11

Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, избранный президент СШАДональд Трамп настойчиво приглашает Биньямина Нетаньяху посетить его в день инаугурации. Многие не понимают, что это не просто красивый жест, чтобы обозначить насколько Трамп «любит Израиль», но и то, насколько эффективными будут меры по исполнению им предвыборных обещаний, - передает replyua.net.



Манн сообщает: «Конечно же, Трампу выгодно иметь хороший задел: если ему удастся в 2017 году победить ИГИЛ, как он обещал своим избирателям, то у него останется много времени исполнять остальные обещания. Они действительно требуют уйму времени: экономика не сможет встать на ноги за год после того, как демократы сделали все возможное, чтобы она совсем умерла. Законы не принимаются в одночасье, тем более, что теперь против Трампа будет интриговать не только демократическое меньшинство, но и его враги среди республиканцев». Блогер подчеркивает, что даже альянсы Трампу будет очень трудно пересчитывать, так как уходящая администрация Обамы разложила ему кучи дерьма на пути так густо, что надо целое искусство, чтобы не наступить на эти произведения «искусства» смуглого экс-президента.



Манн пишет: «Конечно же, в этих условиях Израиль – спасительная волшебная палочка для Трампа, и в передаче приказов нового президента США Турции и России, и в создании новых альянсов на Ближнем Востоке и в прикрытии политики Трампа в отношении ЕС и ряда арабских стран. Потому, конечно, новый президент хочет видеть первым Биньямина Нетаньяху, который таким образом на целых несколько месяцев станет ключевой фигурой в игре США против ИГИЛ».

Источник: replyua.net.