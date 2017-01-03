Первый перелом и первые штрафы: стартовал "Дакар" 2017

03.01.2017 10:22

В парагвайском Асунсьоне стартовал очередной, 38-й ралли-рейд "Дакар". Таким образом, Парагвай стал 29-й страной, принимавшей этапы ралли-рейда в его истории. Впрочем, участие получилось формальным – первый спецучасток, по традиции, был очень коротким, 39 километров, а финишировали участники уже в Аргентине.

На столь коротком спецучастке создать серьезный отрыв, конечно, невозможно, поэтому борьба свелась к тактической. Так, показавший лучшее время среди мотоциклистов пилот Yamaha Ксавье де Солтре намеренно превысил скорость на лиазоне, чтобы получить штраф и не открывать завтрашний первый "боевой" доп. В результате он откатился на 10-е место, а лидером стал Педреро Гарсиа на Sherco.

Не обошлось без приключений и в других категориях. В зачете автомобилей лучшее время показал Нассер Аль-Аттия, однако уже по пути на бивуак его Toyota сломалась, и катарец вернулся в расположение команды на буксире. Финишировавший вторым Хавьер Понс, выступающий на Ford, тоже под угрозой штрафа за превышение скорости на лиазоне. Лучший из пилотов Peugeot пока Карлос Сайнс.

Среди квадрациклистов лидирует бразилец Марелос Медейрос, а вот Себастьен Судэ сломал запястье и не сможет продолжить гонку. Вся первая шестерка выступает на квадроциклах Yamaha.

Действующий победитель "Дакара" в грузовой категории Жерар де Рой на первом спецучастке уступил лидеру, Мартину Коломы из Tatra, 42 секунды, но на последнем километре на его грузовике воспламенилось заднее левое колесо.

Второй этап марафона стартует 3 января.

Источник: segodnya.ua.