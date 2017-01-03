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Появился расширенный трейлер фильма "На 50 оттенков темнее" (видео)

03.01.2017 17:15
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Появился расширенный трейлер фильма "На 50 оттенков темнее" (видео)

Премьера картины назначена на 9 февраля.

Компания Universal опубликовала третий - расширенный - трейлер фильма "На 50 оттенков темнее". На видео можно увидеть множество отрывков из сексуальных сцен, которые являются фишкой книги.

Трейлер раскрывает сюжет фильма: Анастейша Стил (Дакота Джонсон) и Кристиан Грей (Джейми Дорнан) помирятся, но в их отношениях уже не будет правил, наказаний и секретов. Девушке предстоит узнать страшную правду о прошлом своего возлюбленного, а также познакомиться с его бывшими любовницами. Роль подруги Кристиана Елены Линкольн исполнил Ким Бейсингер (на эту роль также пробовалась Шарлиз Терон). 

В трейлере можно увидеть нового босса Анастейши в исполнении Эрика Джонсона. По сюжету книги, он домогается своей подопечной.

Первый фильм трилогии "50 оттенков серого" получил нелестные отзывы как кинокритиков, так и фанатов книги. В отличие от романа, в ленте было слишком мало сексуальных сцен, да и сама картина получилась чересчур смазливой и женской. Фанаты ожидают, что вторая часть БДСМ-драмы будет кардинально отличаться от первой, так как ее снимает другой режиссер - Джеймс Фоули. "50 оттенков серого" снимала женщина Сем Тейлор Джонсон.

 

Источник:  kp.ua.



Теги: Донбасс, фильм, трейлер
 
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