Путин может начать новый конфликт

03.01.2017 12:20

По мнению известного украинского политтехнолога Тараса Березовца, из-за снижающего рейтинга и постоянных проблем в экономике, в Кремле могут пойти на новый локальный конфликт, передает replyua.net. Соответствующую точку зрения эксперт озвучил в беседе с журналистами «Радио Свобода».

Он подчеркнул, что российское население в наступившем году может открыто заявить о неудовлетворенности ситуации в стране. Это, продолжает Березовец, может спровоцировать его на новые военные действия, подобно тому, как это произошло с Донбассом. Подобным образом, считает Березовец, глава Кремля может попробовать повысить свой рейтинг.

Вместе с тем, политтехнолог акцентировал внимание на том, что, согласно прогнозу НАТО, Латвия является наиболее уязвимым местом для нападения со стороны России среди государств, являющихся членами Альянса. Эксперт предполагает, что ситуация обострится во всем балтийском регионе.

Тарас Березовец добавил, что из-за такой угрозы Североатлантический альянс принял решение о размещении оружия в странах Балтии и Польше. Отметим, что, согласно мнению американских экспертов, для полного захвата Литвы, Латвии и Эстонии России нужно всего трое суток.

Источник: from-ua.com.