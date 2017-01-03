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Реакция Трампа на планы КНДР создать ядерное оружие, способное достичь США

03.01.2017 12:35
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Реакция Трампа на планы КНДР создать ядерное оружие, способное достичь США

Власти КНДР не смогут достичь успеха в создании такого ядерного оружия, которое сможет нанести поражение по территории США. Такое заявление на своей странице в микроблоге Twitter разместил будущий глава Белого дома Дональд Трамппередает replyua.net. В тексте своего сообщения победитель президентских выборов в США отметил, что недавно Северная Корея сообщила о финальной стадии разработки ядерного оружия, способного нанести удар по Соединенным Штатам. Однако республиканец выразил твердую уверенность в том, что такой сценарий нереален. 

Сам глава КНДР Ким Чен Ын, обращаясь в канун нового года к своим согражданам, рассказал о достигнутой страной финальной стадии в работе над межконтинентальными баллистическими ракетами. Соответствующую информацию распространили журналисты южнокорейского агентства «Рёнхап». При этом подчеркивается, что северокорейские каналы транслировали выступление Чен Ына. Глава Северной Кореи анонсировал наращивание в будущем Пхеньяном собственных разработок, которые будут способствовать защите странны от внешних угроз, которыми, по его словам, являются начатые США и Южной Кореей военные учения. По мнению властей КНДР, эти две страны начали готовиться к военным действиям на Корейском полуострове. 

 

Источник:  replyua.net.



Теги: США, Донбасс, ядерное оружие, КНДР
 
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