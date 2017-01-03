Теракт в Стамбуле: подозреваемый киргиз сделал заявление

03.01.2017 17:25

Обвиняемый в совершении теракта в стамбульском клубе Rein киргиз Лакх Машрапов дал интервью, в котором опроверг свою причастность к расстрелу людей.

Об этом пишет Politeka со ссылкой на киргизское издание Turmush.

«1 января я полетел из Бишкека в Стамбул. Я завершил дела, связанные с торговлей. После чего приехал в аэропорт Стамбула и сел в самолет. В это время сотрудники правоохранительных органов сняли меня с самолета. Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника из фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», — объяснил журналистам сам Машрапов.

Он подчеркнул, что не знает исполнителя теракта и заявил, что не понимает, как фото его паспорта попало в сеть.

«Сам я родом из Кара-Суу. С 2011 года я торгую на кара-суйском рынке «Туратали». Когда был теракт, 31 декабря, я был в Кыргызстане. Я никак не причастен к теракту в Турции. С 2011 года я летаю в Стамбул из-за своей работы — торговли», — объяснил киргиз.

Источник: politeka.net.



