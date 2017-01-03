- Вьетнамец 18 лет прожил с ножницами в животе19:35
- Трамп потребовал облагать налогом мексиканские авто18:48
- Благодаря Трампу родилось новое слово18:35
- Теракт в Стамбуле: подозреваемый киргиз сделал заявление17:25
- Появился расширенный трейлер фильма "На 50 оттенков темнее" (видео)17:15
- Названы главные проблемы Кремля в сирийской войне16:55
- ЕС в замешательстве: посол Великобритании подал в отставку16:48
- ЧП в Италии: беженцы захватили в плен людей15:38
- Кандидат в президенты Франции сделала скандальное заявление о Крыме14:38
- Телепортация станет обычным явлением к 2040 году – ученые13:30
Трамп потребовал облагать налогом мексиканские авто
Трамп предложил облагать «высоким» налогом автомобили General Motors мексиканской сборки.
Об этом, как сообщает Politeka, Трамп написал в Twitter.
Дональд Трамп, избранный президент США, подверг критике компанию General Motors за то, что крупнейший автопроизводитель собирает машины в Мексике, а затем беспошлинно ввозит их в США.
Речь идет о модели Chevy Cruz — компактном седане и хэтчбеке.
«Производите ее в США или платите большие пограничные пошлины», — потребовал Трамп.
Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп переживает за американцев, которые будут слушать его стоя на холоде, поэтому хочет, что бы его речь была краткой.
Как писала ранее Politeka, если Украина в течение 100 дней после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа не сделает ему уникальное предложение о сотрудничестве, то Киев очень разочарует Вашингтон.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Мексика, налог, автомобиль
- Доник о том, как добиться изменений в украинской армии17:48
- Климкин с новым главой ОБСЕ прибыли в Мариуполь 17:35
- В Покровске задержана женщина, изготовляющая паспорта для ДНР15:12
- Луганск: пьяный сепаратист получил серьезные травмы при взрыве самодельной петарды13:38
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой12:50
- СМИ: 2017 год на Донбассе, скорее всего, будет очередным годом невнятной позиционной войны11:10
- В зоне АТО Украина понесла небоевые потери09:45
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко09:28
- Волонтер розповів як проросійський пропагандист «підклав свиню» терористам08:25
- В следующем году Украина вернет Донбасс, - Тука08:00
- Во Львове горит завод "Электрон"19:45
- Вьетнамец 18 лет прожил с ножницами в животе19:35
- На Рождество в Украину вторгнется арктический воздух, принесет сильные морозы19:20
- В Украину завезли рекордное количество контрабандного спирта19:01
- Трамп потребовал облагать налогом мексиканские авто18:48
- Благодаря Трампу родилось новое слово18:35
- Как насладиться выходными даже дома: 7 действенных советов18:20
- Дружина потерпілого розповіла, як поклала Пашинського на землю (ВІДЕО)17:57
- Доник о том, как добиться изменений в украинской армии17:48
- Климкин с новым главой ОБСЕ прибыли в Мариуполь 17:35
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО