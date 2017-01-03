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Трамп потребовал облагать налогом мексиканские авто

03.01.2017 18:48
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Трамп потребовал облагать налогом мексиканские авто

Трамп предложил облагать «высоким» налогом автомобили General Motors мексиканской сборки.

Об этом, как сообщает Politeka, Трамп написал в Twitter.

Дональд Трамп, избранный президент США, подверг критике компанию General Motors за то, что крупнейший автопроизводитель собирает машины в Мексике, а затем беспошлинно ввозит их в США.

Речь идет о модели Chevy Cruz — компактном седане и хэтчбеке.

«Производите ее в США или платите большие пограничные пошлины», — потребовал Трамп.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп переживает за американцев, которые будут слушать его стоя на холоде, поэтому хочет, что бы его речь была краткой.

Как писала ранее Politeka, если Украина в течение 100 дней после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа не сделает ему уникальное предложение о сотрудничестве, то Киев очень разочарует Вашингтон.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Донбасс, Мексика, налог, автомобиль
 
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