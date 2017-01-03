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Ужасающие подробности теракта в Стамбуле: убийца добивал раненых
Стали известны жуткие подробности расстрела людей в стамбульском клубе.
CNN Turk приводит результаты вскрытия тел убитых, передает Politeka.
Согласно отчету экспертизы, самое шокирующее – это дистанция, с которой стреляли. Некоторых людей застрелили буквально вплотную, когда они уже лежали раненые. Стреляли в голову, спину и грудь.
Напомним, что неизвестный в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата Калашникова в ночном клубе «Рейна». В результате трагедии погибло 39 человек, а еще 70 получили ранения разных степеней сложности.
В результате теракта в ночном клубе в турецком Стамбуле погибли граждане нескольких стран. Так, среди погибших граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана и Ливии. Теракт также унес жизнь гражданина Бельгии и Израиля.
Позже в сети появилось видео первых секунд трагедии. На кадрах можно увидеть, как террорист входит в ночной клуб. Сначала он застрелил полицейского и гражданского, которые находились на входе в клуб, а затем ворвался в помещение.
Спецоперация турецких силовиков по задержанию террориста, который открыл стрельбу в ночном клубе Стамбула, провалилась.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Стамбул, убийца, теракт, раненые
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