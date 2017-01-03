В 2016 году произошел крах фундаментальных политических мифов РФ - полобозреватель

03.01.2017 06:50

Сергей Стельмах в своем блоге пишет о том, что ушедший год стал знаковым для крымчан – в их сознании наконец-то развеялись два главных мифа о жизни в России, и они смогли в полной мере насладиться жизни «в родной гавани», - передает replyua.net.



Блогер сообщает, что жители оккупированных территорий в 2016 году вкусили все прелести российской жизни, избавившись от двух главным мифов. Первый из них состоит в том, что «Россия – это богатая страна», а второй – «санкции западных стран против РФ неэффективны». Стельмах подчеркивает, что мнение крымчан за два года с момента аннексии сильно изменилось – если в 2014 году они верили, что сразу после оккупации на них снизойдет «благополучие», которое они часто видели в России с экранов телевизоров, то в 2016 году эта вера ушла окончательно.



Стельмах сообщает: «Они поняли, что пресловутая «защита русского языка» и страх перед мифическими «правосеками» были лишь прикрытием российского вторжения с последующей оккупацией, хотя многие крымчане побежали на референдум именно ради богатой жизни, а не из-за страха, что их уничтожат «бандеровцы». Кремлевская пропагандистская машина уже не может отвлечь крымчан от отсутствия воды и электроэнергии, низких зарплат, высоких цен и коммунальных платежей, а также социальной деградации.

Источник: replyua.net.