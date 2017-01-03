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Вьетнамец 18 лет прожил с ножницами в животе
15-сантиметровые ножницы долгие годы не доставляли дикомфорта мужчине и только недавно его стали беспокоить боли.
Во Вьетнаме хирурги извлекли из живота 54-летнего пациента медицинские ножницы, забытые там во время операции 18 лет назад. Об этом сообщает ВВС.
Любопытно, что 15-сантиментровые ножницы обнаружили случайно во время ультразвукового обследования, которое проходил мужчина после того, как попал в дорожную аварию.
Предполагается, что ножницы находились у него в брюшной полости с 1998 года – тогда мужчине сделали операцию также после автокатастрофы и, вероятно, медики случайно забыли там этот предмет. За годы ножницы прилипли к внутренним органал, но пациент сообщил, что все это время не чувствовал никакого дискомфорта и только недавно его начали беспокоить боли в животе, против которых обезболивающие препараты были бессильны. Операция по извлечению ножниц длилась около трех часов.
Источник: comments.ua.
Теги: Донбасс, Вьетнам, ножницы
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