Вьетнамец 18 лет прожил с ножницами в животе

03.01.2017 19:35

15-сантиметровые ножницы долгие годы не доставляли дикомфорта мужчине и только недавно его стали беспокоить боли.

Во Вьетнаме хирурги извлекли из живота 54-летнего пациента медицинские ножницы, забытые там во время операции 18 лет назад. Об этом сообщает ВВС.

Любопытно, что 15-сантиментровые ножницы обнаружили случайно во время ультразвукового обследования, которое проходил мужчина после того, как попал в дорожную аварию.

Предполагается, что ножницы находились у него в брюшной полости с 1998 года – тогда мужчине сделали операцию также после автокатастрофы и, вероятно, медики случайно забыли там этот предмет. За годы ножницы прилипли к внутренним органал, но пациент сообщил, что все это время не чувствовал никакого дискомфорта и только недавно его начали беспокоить боли в животе, против которых обезболивающие препараты были бессильны. Операция по извлечению ножниц длилась около трех часов.

Источник: comments.ua.