Американський журналіст пояснив, як Трамп зупинить Путіна

04.01.2017 10:25

Обраний президент Дональд Трамп розуміє, що будь-яка спроба домінувати в Україні тільки зіпсує відносини з Росією, чиє партнерство дуже важливо для Америки.

Про це, як передає Politeka, в своєму блозі на сайті радіостанції «Эхо Москвы» пише незалежний американський журналіст Майкл Бом.

Бом зазначає, що Трамп фактично призначив Генрі Кіссінджера, який відомий як держсекретар при президентах Річарда Ніксона і Джеральді Форді тим, що він проводив політику розрядки по відношенню до Радянського Союзу і до Китаю в 70-х, і шанси на поліпшення російсько-американських відносин значно зросли.

«… Цей маститий геополітичний стратег розуміє, що багатополярність є неминучою реальністю в 21-му столітті, і краще цієї багатополярності якимось чином управляти на користь США, ніж їй безглуздо чинити опір. У цьому сенсі Кіссінджер дивиться на Росію не як на ворога Америки, а як на її партнера – нехай вельми складного партнера зі своїми конкуруючими з США амбіціями », – пише журналіст.

Бом підкреслює, що як би там не було, Кіссінджер і Трамп розуміють головне: Україна важливіше для Росії, ніж для США; будь-яка спроба Америки домінувати в Україні тільки зіпсує відносини з РФ.

Разом з тим, необхідно, щоб Росія не зловживала цією реалполітичною концепцією Кіссінджера і Трампа, зазначає журналіст, пояснюючи, що тепер важливо, щоб Росія «по чину брала» в Україні.

«Тобто, Путіну треба зупинитися на Кримі і відмовитися від військової інтервенції і диверсій в Донбасі. В іншому випадку Путін не зможе зберігати цю досить широку зовнішньополітичну підтримку, яку Трамп і Кіссінджер готові, судячи з усього, йому надавати», – зазначає Бом.

Автор матеріалу також відзначає той факт, що Путін і Кіссінджер є друзями, які щиро поважають один одного. Так, коли Путін приїжджав в Нью-Йорк, він вечеряв з Кіссінджером в його власній квартирі на Манхеттені.

“Можна сказати, що це була вечеря двох великих глобальних стратегів і гравців”, – зазначає журналіст.

Источник: politeka.net.