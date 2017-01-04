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Какими будут первые шаги Трампа на посту президента

04.01.2017 19:35
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Какими будут первые шаги Трампа на посту президента

Будущий американский вице-президент Майк Пенс рассказал о первых шагах Дональда Трампана посту президента США.

Об этом пишет life.ru. 

Так, Трамп в первую очередь собирается начать правление с выполнения предвыборных обещаний, а именно — с отмены принятой администрацией Обамы реформы обязательного медицинского страхования. Она была названа в честь Обамы — Obamacare.

«Мы сдержим наше обещание американскому народу, первым шагом будет отмена Obamacare», — заявил Пенс.

Как уточнил будущий вице-президент, переход к новой системе медицинского страхования будет последовательным. Однако как будет выглядеть обновленная система в случае отмены Obamacare, он не сказал.

Как сообщала Politeka, Трамп прокомментировал взлом почты Демократической партии, кандидатом в президенты от которой была его главная оппонентка на выборах Хиллари Клинтон.

 

Источник:  politeka.net.

 



Теги: США, Донбасс, президент
 
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