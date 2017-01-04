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Крушение поезда в Нью-Йорке: названа причина

04.01.2017 19:28
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Крушение поезда в Нью-Йорке: названа причина

Стала известна причина крушения пассажирского поезда в Бруклине.

Об этом у себя в Twitter сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Кьюмо, передает Politeka.

По его словам, поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед буфером, но не сделал этого.

«Но я рад сообщить, что никто не погиб. Самой серьезной травмой стала сломанная нога», — пишет он.

Напомним, сегодня в утренний «час пик» в нью-йоркском районе сошел с рельсов пассажирский поезд компании Long Island Rail Road. Инцидент произошел на станции Атлантик-Терминал.

Изначально сообщалось о 76 жертвах — люди получили неопасные для жизни травмы. Позже цифру подкорректировали до 103 пострадавших.

 

Источник: politeka.net.



Теги: США, Донбасс, Нью-Йорк, поезд, крушение
 
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