Крушение поезда в Нью-Йорке: названа причина

04.01.2017 19:28

Стала известна причина крушения пассажирского поезда в Бруклине.

Об этом у себя в Twitter сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Кьюмо, передает Politeka.

По его словам, поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед буфером, но не сделал этого.

«Но я рад сообщить, что никто не погиб. Самой серьезной травмой стала сломанная нога», — пишет он.

Напомним, сегодня в утренний «час пик» в нью-йоркском районе сошел с рельсов пассажирский поезд компании Long Island Rail Road. Инцидент произошел на станции Атлантик-Терминал.

Изначально сообщалось о 76 жертвах — люди получили неопасные для жизни травмы. Позже цифру подкорректировали до 103 пострадавших.

Источник: politeka.net.