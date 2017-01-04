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Неудачное убийство мэра в Китае: виновник покончил с жизнью

04.01.2017 15:20
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Неудачное убийство мэра в Китае: виновник покончил с жизнью

Мэр китайского города Паньчжихуа и секретарь городского комитета КПК были ранены в результате стрельбы, произошедшей в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

Как сообщили местные власти, инцидент произошел в среду примерно в 10:50 в городском центре конференций и выставок во время заседания с участием главных руководителей партийного комитета и правительственных ведомств города. Человек с огнестрельным оружием ворвался в зал заседания и открыл огонь по его участниках, после чего убежал.

В результате инцидента мэр города Ли Цзяньцин и секретарь городского комитета КПК Чжан Янь получили ранения, по словам медработников, их жизни ничего не угрожает.

Согласно предварительным итогам расследования, огонь по чиновникам открыл начальник городского управления земельных и природных ресурсов Чэнь Чжуншу. Позже его тело было обнаружено на минус втором этаже центра конференций и выставок.

Следствие рассматривает версию о самоубийстве.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Донбасс, Китай, мэр, самоубийство
 
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