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Неудачное убийство мэра в Китае: виновник покончил с жизнью
Мэр китайского города Паньчжихуа и секретарь городского комитета КПК были ранены в результате стрельбы, произошедшей в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Как сообщили местные власти, инцидент произошел в среду примерно в 10:50 в городском центре конференций и выставок во время заседания с участием главных руководителей партийного комитета и правительственных ведомств города. Человек с огнестрельным оружием ворвался в зал заседания и открыл огонь по его участниках, после чего убежал.
В результате инцидента мэр города Ли Цзяньцин и секретарь городского комитета КПК Чжан Янь получили ранения, по словам медработников, их жизни ничего не угрожает.
Согласно предварительным итогам расследования, огонь по чиновникам открыл начальник городского управления земельных и природных ресурсов Чэнь Чжуншу. Позже его тело было обнаружено на минус втором этаже центра конференций и выставок.
Следствие рассматривает версию о самоубийстве.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Китай, мэр, самоубийство
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