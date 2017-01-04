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Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением

04.01.2017 16:55
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Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением

Лидер «Национального фронта» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пензаявила, что в случае ее победы на выборах национальный долг страны будет пересчитан в новой национальной валюте.

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Reuters.

Кандидат на пост президента Франции также призвала страны ЕС отказаться от евро и вновь перейти на использование экю (ECU — European Currency Unit) — денежной единице, использовавшейся в европейской валютной системе ЕС в 1979-1998 годах.

Напомним, ранее кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма является законной.

Как сообщает Politeka, Служба безопасности Украины может запретить въезд в Украину лидеру французской партии «Народный фронт» Марин Ле Пен после ее высказываний о законности возвращения Крыма в состав России.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, евро, Крым
 
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