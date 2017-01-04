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Россия может подвести Трампа под импичмент

04.01.2017 17:41
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Россия может подвести Трампа под импичмент

Обсуждение возможного импичмента новоизбранного президента США Дональда Трампа вышло за пределы обсуждений блогеров, пранкеров и поднялось до уровня солидных изданий, где обсуждается известными экспертами и обозревателями. Как пишет журнал New York, поводом для импичмента Трампа может стать «доход от должности», что есть недопустимым для американских госслужащих, передает Replyua.

Трампу выдвинули весьма серьезное обвинение в том, что не такой уж он «миротворец», как может показаться на первый взгляд и все его намерения заключить перемирие с Россией сводятся к тому, что у Трампа есть свои бизнес-интересы в Российской Федерации и других странах постсоветского пространства. Выходит, от введения американских санкций страдает никто иной, как сам новоизбранный хозяин Белого дома. При этом, несмотря на то, что день инаугурации уже не за горами, Трамп до сих пор не опубликовал своей налоговой декларации и наотрез отказался поведать репортерам, как он собирается отмежеваться от своей бизнес-империи в связи с вступлением в должность президента.

Также доклад американских спецслужб о том, что Москва повлияла на ход выборов в США, задействовав кибератаки, окончательно рассорил Трампа с большинством республиканцев, находящихся в Конгрессе.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Россия, Донбасс, президент, импичмент
 
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