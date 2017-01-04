Россиян заподозрили в совершении стамбульского теракта

04.01.2017 18:15

Выходцы из Средней Азии и Дагестана оказались среди 40 задержанных в турецкой провинции Измир по делу о теракте в Стамбуле.

Об этом сообщает Politeka по информации Hurriyet.

Отметим, в результате операции, проведенной в среду утром, были задержаны 27 человек.

По данным издания, среди задержанных, в основном, выходцы из Дагестана (самый южный субъект РФ), а также стран Средней Азии — девять мужчин с семьями.

Как писала Politeka, в Турции были задержаны члены трех семей, некоторые из которых жили в городе Конья в центральной части страны в одном доме с предполагаемым исполнителем теракта в Стамбуле.

СМИ сообщали, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам.

Отметим, что в турецком МИД уже заявили об установлении личности террориста.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. Погибли 39 человек, 16 из них — иностранцы, среди которых и гражданка РФ Нурана Гасанова. Помимо нее жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля.

Источник: politeka.net.