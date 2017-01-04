В Ираке потерпел крушение военный вертолет

04.01.2017 16:05

В районе Бейджи иракской провинции Салахаддин потерпел крушение вертолет ВВС Ирака, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Согласно сообщению Минобороны страны, причиной аварии стали технические неполадки.

О судьбе экипажа и количестве пострадавших военнослужащих на борту не сообщается.

Источник: from-ua.com.