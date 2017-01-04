Последние новости раздела
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души17:18
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением16:55
- В Ираке потерпел крушение военный вертолет16:05
- Неудачное убийство мэра в Китае: виновник покончил с жизнью15:20
- Як «друг Кремля» стане главою Держдепу: важливі деталі10:38
- Американський журналіст пояснив, як Трамп зупинить Путіна10:25
- Вьетнамец 18 лет прожил с ножницами в животе19:35
- Трамп потребовал облагать налогом мексиканские авто18:48
- Благодаря Трампу родилось новое слово18:35
- Теракт в Стамбуле: подозреваемый киргиз сделал заявление17:25
В Ираке потерпел крушение военный вертолет
04.01.2017 16:05
В районе Бейджи иракской провинции Салахаддин потерпел крушение вертолет ВВС Ирака, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Согласно сообщению Минобороны страны, причиной аварии стали технические неполадки.
О судьбе экипажа и количестве пострадавших военнослужащих на борту не сообщается.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Ирак, вертолет, крушение
Читайте также:
- В Артёмовске ночью отбили нападение на воинскую часть
- Доллар и евро снова подорожали, Курс валют на 2 ноября
- Прогноз банкиров - что будет с долларом
- ДНРовцы заявили, что подбили украинский военный вертолет
- Доживет ли Греция до понедельника - в банках остался всего лишь 1 миллиард евро
- В Донбассе мошенник "выручил" бабушку, поменяв ей евро в связи со вступлением в ЕС
- Боевики не хотят умирать за «русский мир»14:15
- Снаряды, мины, гранатометы: в зоне АТО обнаружен схрон с тоннами боеприпасов. 14:02
- У "ЛНР" бойовик під час майстрування петарди залишився без очей12:52
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе11:42
- Еще одна трагедия под Светлодарской дугой11:05
- Тука рассказал, когда на Донбассе можно провести выборы10:15
- В зоне АТО не прекращаются обстрелы: украинских военных атаковали 39 раз09:50
- Поймали вооруженного «коменданта» «ЛНР», промышлявшего пытками мирных граждан21:58
- Бывший пленный «ДНР» сообщил, как «Моторола» убил «киборга» Броневицкого21:40
- Доник о том, как добиться изменений в украинской армии17:48
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души17:18
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением16:55
- Украинским студентам теперь придется бороться за стипендии16:46
- В Украину ожидается вторжение холодного арктического циклона: сильнейшее похолодание начнется через несколько часов уже с 4 января16:30
- Подробности трагедии в Сумах: дом взорвал психически больной мужчина16:15
- В Ираке потерпел крушение военный вертолет16:05
- Саакашвили рассказал о плане «Мишагейт» в АП15:55
- Возвращение Крыма в 2017: прогноз политолога15:40
- Украинцев ожидает год просветления и «потеря» Порошенко 15:32
- В Сумах взорвали и ограбили банкомат15:25
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО
- Лозунги Плотницкого, элитные корпоративы и нищета - оккупированный Луганск встретил Новый год