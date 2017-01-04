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В Ираке потерпел крушение военный вертолет

04.01.2017 16:05
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В Ираке потерпел крушение военный вертолет

В районе Бейджи иракской провинции Салахаддин потерпел крушение вертолет ВВС Ирака, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Согласно сообщению Минобороны страны, причиной аварии стали технические неполадки.

О судьбе экипажа и количестве пострадавших военнослужащих на борту не сообщается.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Донбасс, Ирак, вертолет, крушение
 
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