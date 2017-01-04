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В ресторане Стамбула произошла очередная стрельба
04.01.2017 22:05
В столице Турции Стамбуле произошла стрельба в одном из ресторанов района Фатих.
Об этом пишет Politeka со ссылкой на Al-Arabiya.
По поступившейей информации, в результате инцидента есть пострадавшие. Их число пока не известно. Детали произошедшего выясняются.
Напомним, прохожие и жители района Пендик в Стамбуле избили на улице мужчину, который похож на человека, совершившего теракт в клубе Reina в новогоднюю ночь.
Сначала несколько мужчин схватили предполагаемого террориста. Но практически сразу возмущенные граждане решили устроить самосуд — принялись избивать задержанного.
Позже в полиции выяснилось, что пострадавший мужчина никакого отношения к теракту не имеет и его тут же отпустили на свободу.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Турция, Стамбул, стрельба
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