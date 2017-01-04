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В ресторане Стамбула произошла очередная стрельба

04.01.2017 22:05
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В ресторане Стамбула произошла очередная стрельба

В столице Турции Стамбуле произошла стрельба в одном из ресторанов района Фатих.

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Al-Arabiya.

По поступившейей информации, в результате инцидента есть пострадавшие. Их число пока не известно. Детали произошедшего выясняются.

Напомним, прохожие и жители района Пендик в Стамбуле избили на улице мужчину, который похож на человека, совершившего теракт в клубе Reina в новогоднюю ночь.

Сначала несколько мужчин схватили предполагаемого террориста. Но практически сразу возмущенные граждане решили устроить самосуд — принялись избивать задержанного.

Позже в полиции выяснилось, что пострадавший мужчина никакого отношения к теракту не имеет и его тут же отпустили на свободу.

 

Источник: politeka.net.




Теги: Донбасс, Турция, Стамбул, стрельба
 
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