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Жену Трампа сравнили с Евой Браун

04.01.2017 20:20
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Жену Трампа сравнили с Евой Браун

Подписчики известного дизайнера-модельера Стефано Габбана в Instagram заявили, что он «одевает Еву Браун».

Так они прокомментировали выложенное им фото Мелании Трамп с вечеринки в честь Нового года, сообщает Lenta.Ru. 

На фото, сделанном в поместье Мар-а-Лаго (Палм-Бич, штат Флорида), Мелания изображена в коктейльном платье от Dolce & Gabbana. Дизайнер известного бренда подписал снимок, что жена избранного президента США является красавицей, а ее критики просто невежды.

«Красавица она или нет, но разве одевать Еву Браун — это повод для гордости? Очень плохо», — написал один из пользователей под фото.

Как известно,  многие американцы сранивают Трампа с Гитлером. А недавно за такое сравнение в США преподавателя даже отстранили от занятий. По его словам, руководство школы отказалось проверять план его урока. Петицию против учителя подписало около тысячи человек.

 

Источник: politeka.net.

 

 



Теги: США, Донбасс, президент, жена
 
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