Жену Трампа сравнили с Евой Браун

04.01.2017 20:20

Подписчики известного дизайнера-модельера Стефано Габбана в Instagram заявили, что он «одевает Еву Браун».

Так они прокомментировали выложенное им фото Мелании Трамп с вечеринки в честь Нового года, сообщает Lenta.Ru.

На фото, сделанном в поместье Мар-а-Лаго (Палм-Бич, штат Флорида), Мелания изображена в коктейльном платье от Dolce & Gabbana. Дизайнер известного бренда подписал снимок, что жена избранного президента США является красавицей, а ее критики просто невежды.

«Красавица она или нет, но разве одевать Еву Браун — это повод для гордости? Очень плохо», — написал один из пользователей под фото.

Как известно, многие американцы сранивают Трампа с Гитлером. А недавно за такое сравнение в США преподавателя даже отстранили от занятий. По его словам, руководство школы отказалось проверять план его урока. Петицию против учителя подписало около тысячи человек.

Источник: politeka.net.