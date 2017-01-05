50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой

05.01.2017 08:10

Слухи о беременности певицы Джанет Джексон ходили с мая прошлого года, однако сама Джексон официально заявила о том, что станет матерью, только в октябре, информирует replyua.net. Вчера официальный представитель певицы рассказал журналистам, что Джексон родила здорового мальчика во вторник.



В письменном заявлении изданию People представитель заявил, что Джанет и ее супруг давно подобрали имя для своего первенца – мальчика назвали Иссой. Кроме того, ребенок будет носить фамилию своего отца – Виссама аль-Мана. Сообщается, что Джанет Джексон «стойко держалась», и роды протекали без осложнений. «Джексон рожала первенца без стресса, сейчас певица восстанавливает свои силы в самых комфортных условиях», говорится в сообщении. Нужно отметить, что еще в мае прошлого года Джанет отменила все свои гастроли, узнав о беременности.



О том, что она станет матерью, Джанет узнала за несколько дней до своего юбилея. Беременность протекала без осложнений, однако певица быстро набирала лишний вес, поэтому врачи, боясь за здоровье возрастной мамы, посоветовали ей постельный режим.

Источник: replyua.net.