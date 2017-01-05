Берлинский террорист пользовался 14 именами

05.01.2017 20:35

Берлинский террорист Анис Амри, который протаранил толпу людей на на рождественской ярмарке в столице Германии в декабре, пользовался 14 различными именами.

Об этом сообщает Life ru со ссылкой на немецкую полицию.

Отмечается, что ранее правоохранители уже интересовались им, поскольку он получал льготы под видом двух разных людей.

Как известно, вечером 19 декабря грузовик с польскими номерными знаками въехал в толпу в Берлине. Погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

Террористом оказался гражданин Туниса Анис Амри. Его застрелили в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни 23 декабря, но он также успел подстрелить итальянского копа.

Как писала Politeka, накануне в немецкой полиции подтвердили то, что Амри совершил теракт в столице Германии. Пуля в теле раненного полицейского Италии оказалась идентичной с той, которая убила водителя грузовика, что протаранил толпу в Берлине.

Источник: politeka.net.