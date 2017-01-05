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Бездомному бросили монету стоимостью $12 тыcяч

05.01.2017 07:50
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Бездомному бросили монету стоимостью $12 тыcяч

В британском городе Эксетер неизвестный бросил бездомному коллекционные 50 пенсов, которые стоят примерно 10 тысяч фунтов — около 12 тысяч долларов/ 

Об этом пишет Politeka по ифнформации Metro.

Увидев монету необычной формы с изображением кролика, мужчина обратился к полицейским с просьбой узнать, сколько она может стоить. С помощью смартфонов правоохранители выяснили, что бездомный стал обладателем одной из нескольких сотен коллекционных монет, выпущенных в апреле 2016 года в честь 150-летия известной детской писательницы Беатрис Поттер.

На семиугольных монетах изображены персонажи сказок Поттер — кролик Питер, Ухти-Тухти, бельчонок Джонни и другие. На момент выпуска каждый набор, состоявший из нескольких 50-пенсовиков, стоил 55 фунтов (около 60 долларов — ред.). Тираж разошелся всего за восемь дней, и тогда монеты начали продавать на интернет-аукционах за тысячи фунтов.

Как бездомный планирует поступить с находкой, издание не сообщает.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, Великобритания, монета, бездомный
 
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