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Если Ле Пен станет президентом Франции: действия Украины
Кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен необходимо запретить въезд в Украину, не делая никаких исключений. Об этом изданию "ГОРДОН" заявил политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя инициативу СБУ запретить Ле Пен въезд в страну.
"Если Ле Пен победит на выборах, конечно, будет проблема. Мы запрещаем посещать Крым не только политикам, но и рядовым гражданам. В большей степени это, конечно, касается публичных людей. И если они посещают Крым с пропагандистскими целями, тем самым подтверждая "российский" статус полуострова, что для нас неприемлемо, то в этом случае действует запрет. Это общее правило, которое в том числе должно касаться и Ле Пен. И мы не должны делать каких-то исключений", – отметил Фесенко.
В то же время он подчеркнул, что в случае избрания Ле Пен президентом Франции украинской стороне придется снять запрет на контакты с ней.
"Если Ле Пен вдруг станет президентом Франции, придется делать неформальное исключение. Причем подобный пример у нас уже есть – это президент РФ Владимир Путин. Для него делается исключение в плане контактов и взаимодействия. Это как аналогия. Против всех ведущих российских политиков, связанных с аннексией Крыма, введены санкции. Все знают, что ключевая фигура, принимавшая решение по оккупации украинского полуострова, – это Путин. Но против него санкций нет, так как с главой государства приходится контактировать. Точно так же нет санкций и против премьер-министра России Дмитрия Медведева. Этот нюанс касается всех первых лиц государства", – заявил политолог.
Он сомневается, что власти Украины будут приглашать Ле Пен в страну, даже в случае ее избрания президентом Франции.
"Пока она является политиком, который не выполняет государственные функции, санкции в виде запрета на въезд в Украину для нее вводить нужно. Если Ле Пен станет президентом Франции, запрет на контакты с ней Украине придется снимать. Однако я сильно сомневаюсь, что ее будут приглашать в Украину. Да и она вряд ли захочет приезжать. Сейчас с юридической точки зрения мы поступаем правильно, а в будущем придется действовать по обстоятельствам. Табу на общение с президентом Франции быть не должно, кто бы им ни стал", – резюмировал Фесенко.
Источник: from-ua.com.
Теги: Украина, Донбасс, президент, Франция
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