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Французский дедушка-спортсмен установил рекорд в 105 лет
05.01.2017 18:39
Француз Робер Маршан установил рекорд в своей возрастной категории, проехав 22,5 километра по треку французского национального велодрома за один час. Об этом сообщает Би-би-си.
Как отмечается в сообщении, теперь Маршан - чемпион среди велосипедистов старше 105 лет. Чемпионский титул в категории "от 100 до 105" принадлежит ему с 2012 года.
"Я здесь не для того, чтобы стать чемпионом, а чтобы доказать, что в 105 лет человек еще может кататься на велосипеде", - заявил Маршан после заезда.
По признанию самого велосипедиста, проехать дистанцию он "мог бы и лучше". По итогам заезда велосипедист чувствует себя хорошо. "Ноги не болят. Немного болят руки, но это из-за ревматизма", - поделился он с журналистами.
В 2012 году Маршан завоевал чемпионство в категории спортсменов старше 100 лет, проехав за час 26,9 километров.
"Я уже не в той форме, в которой был раньше", - посетовал он.
На вопрос о том, как ему удается в своем возрасте оставаться в такой физической форме, Маршан ответил, что главное - правильная диета.
Он советует есть много овощей и фруктов, немного мяса и не пить много кофе. Сам Маршан вдобавок проводит по часу в день на велотренажере.
Маршан родился в 1911 году. Во время Второй мировой он попал в плен к нацистам. После окончания войны работал на плантациях сахарного тростника в Венесуэле и дровосеком в Канаде.
Как спортсмен Маршан представлял свою страну на международных гимнастических соревнованиях, а также занимался боксом, - отмечается в сообщении.
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, рекорд, дедушка, француз
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