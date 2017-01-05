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Измир содрогнулся от взрыва

05.01.2017 16:45
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Измир содрогнулся от взрыва

Взрыв прогремел в турецком городе Измир на западе страны, сообщает УНН со ссылкой на CNN Turk.

По данным телеканала, взрыв прогремел рядом со зданием суда. Сообщается, что на месте взрыва горит автомобиль, туда направляются кареты скорой помощи.

Сведений о жертвах и раненых, а также о причинах взрыва пока не поступало.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, Турция, взрыв, теракт
 
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