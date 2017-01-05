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Экс-чемпион мира по боксу подрался с тренером соперника (ВИДЕО)
05.01.2017 12:18
Бывший чемпион мира по версии WBO Хуан Мануэль Лопес из Пуэрто-Рико дисквалифицирован на полгода за драку с тренером соперника.
29 октября прошлого года боксер второго полулегкого веса Лопес победил своего соотечественника Васкеса нокаутом в 11-м раунде, сообщает «Сегодня».
После того, как рефери остановил бой, на ринг выбежал тренер Васкеса Альберто Ривера и нанес Лопесу несколько ударов. Боксер не сдержался и ответил.
Боксерская комиссия Пуэрто-Рико наказала Хуана Мануэля Лопеса дисквалификацией на шесть месяцев.
33-летний Лопес занимает 34-е место в рейтинге боксеров второго полулегкого веса.
Источник: comments.ua.
Теги: Донбасс, спорт, бокс, чемпион, тренер
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