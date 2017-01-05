Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Экс-чемпион мира по боксу подрался с тренером соперника (ВИДЕО)

05.01.2017 12:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Экс-чемпион мира по боксу подрался с тренером соперника (ВИДЕО)

Бывший чемпион мира по версии WBO Хуан Мануэль Лопес из Пуэрто-Рико дисквалифицирован на полгода за драку с тренером соперника.

29 октября прошлого года боксер второго полулегкого веса Лопес победил своего соотечественника Васкеса нокаутом в 11-м раунде, сообщает «Сегодня».

После того, как рефери остановил бой, на ринг выбежал тренер Васкеса Альберто Ривера и нанес Лопесу несколько ударов. Боксер не сдержался и ответил.

Боксерская комиссия Пуэрто-Рико наказала Хуана Мануэля Лопеса дисквалификацией на шесть месяцев.

33-летний Лопес занимает 34-е место в рейтинге боксеров второго полулегкого веса.

 

Источник: comments.ua.



Теги: Донбасс, спорт, бокс, чемпион, тренер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх