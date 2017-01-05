Как утеплить свой дом накануне холодов, рассказали специалисты

05.01.2017 19:42

Качественный утеплитель способен снизить потери тепла жилища на 15-20%.

Американские ученые рассказали о лучших способах утепления своей домашней «крепости» в преддверии суровых зимних холодов. Спасатели, в свою очередь, предостерегают сторонников обогревателей об опасности пожара.

Медики из Центра по контролю заболеваний США предупреждают общественность о начале эпидемий гриппа. В связи с этим и грядущими холодами ученые подготовили несколько простых способов, как обогреть и уберечь свою домашнюю «крепость» от посягательства морозов.

В первую очередь ученые рекомендуют, не поскупится на хороший утеплитель. Конечно, делать ремонт зимой никто уже не станет, а вот взять совет на вооружение стоит. Качественный утеплитель способен снизить потери тепла жилища на 15-20%. Жителям частных домов стоит подумать о противоштормовых окнах.

Кроме этого, следует проверить кровлю и, если необходимо, подлатать ее. Не лишним будет прочистить дымоход и установить датчик дыма. При этом аварийные службы предупреждают сторонников различных обогревателей об опасностях пожара и короткого замыкания. Конечно же, к обозначенному списку следует добавить также регулярный осмотр у врачи, витаминные комплексы и физическую активность.

Фото: joinfo.ua

Источник: comments.ua.