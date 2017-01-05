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Конец для Путина: почему не будет сближения РФ и США
Журналист Виталий Портников прокомментировал заявление бывшего помощника экс-госсекретаря США Томаса Грэма о том, как Россия может урегулировать "украинский вопрос" в обмен на отмену санкций.
В своей колонке на Эспрессо.ТВ Портников объяснил, почему сближения России и США в ближайшее время ждать не приходится.
Журналист обратил внимание, что Грэм считает возможным постепенную отмену санкций в обмен на деэскалацию конфликта на Донбассе. Позиция Кремля, продолжает Портников, состоит в том, что Россия якобы не имеет отношения к войне на Донбассе. Он считает, что такие разные взгляды на военный конфликт могут поставить точку в попытке его урегулировать.
Портников пишет, что Путин не пойдет на уступки по Донбассу, поскольку это будет свидетельствовать о потере его влияния в регионе. Журналист высказал мнение, что Кремль не согласится на поэтапную отмену санкций в обмен на возвращение контроля над украинской границей.
Кроме прочего Портников прокомментировал предложение Грэма о выплате Россией компенсации Украине за оккупации Крыма, чтобы таким образом "легитимизировать" российскую власть на полуострове.
"Выглядит все это отвратительно, но не имеет никакого значения. Потому что главная ошибка Грэма - считать, что Россия заинтересована в "легитимизации". С точки зрения Путина все давно легитимизировано", - пишет Портников.
Он полагает, что Трамп и его окружение готовы к нормализации отношений с Россией, однако им нужны гарантии от Кремля. Также американские эксперты хотят сохранить лицо. При этом, как считает Портников, Путин никаких гарантий давать Вашингтону не будет, поскольку он воюет с Америкой, а не с Украиной.
"Путин не даст им возможности сохранить лицо просто потому, что не может отступать. Для него отступление - это конец режима", - резюмирует журналист.
Источник: sprotyv.info.
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин
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