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Первые кадры с места столкновения самолетов в Торонто (фото)
05.01.2017 10:15
В международном аэропорту Пирсон в Торонто (Канада) произошло ЧП.
Как передает Politeka, там столкнулись два пассажирских самолета.
Инцидент произошёл с участием авиалайнера Pakistan International Airlines и самолета Air France у одного из посадочных терминалов.
По данным местных СМИ, пакистанский самолёт задел крылом окончание крыла лайнера, который в этот момент находился на стоянке французских авиалиний.
К счастью, никто не пострадал. Однако вылет был задержан на несколько часов.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Канада, самолет, Торонто, столкновение
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