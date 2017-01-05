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Первые кадры с места столкновения самолетов в Торонто (фото)

05.01.2017 10:15
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Первые кадры с места столкновения самолетов в Торонто (фото)

В международном аэропорту Пирсон в Торонто (Канада) произошло ЧП.

Как передает Politeka, там столкнулись два пассажирских самолета.

Инцидент произошёл с участием авиалайнера Pakistan International Airlines и самолета Air France у одного из посадочных терминалов.

По данным местных СМИ, пакистанский самолёт задел крылом окончание крыла лайнера, который в этот момент находился на стоянке французских авиалиний.

К счастью, никто не пострадал. Однако вылет был задержан на несколько часов.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, Канада, самолет, Торонто, столкновение
 
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