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Почему Клинтон проиграла Трампу: версия WikiLeaks

05.01.2017 22:15
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Почему Клинтон проиграла Трампу: версия WikiLeaks

Поражение кандидата Хиллари Клинтон за кресло президента США кроется в ошибке выбора представителей Демократической партии.

Как пишет Politeka, такое мнение озвучил главный редактор сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью телеканалу Fox News.

В частности он утверждает, что Хиллари не является самым сильным политиком демократов.

«На мой взгляд, истинная причина поражения — это то, что они выдвинули не самого сильного кандидата, — заявил Ассанж. — Этого не случилось. А почему этого не случилось? Потому что национальный комитет Демократической партии более не представляет подлинные интересы Демократической партии».

Для подтверждения своих слов он порекомендовал однопартийцам Клинтон изучить материалы WikiLeaks, в которых указывается, кто является участниками этой политической игры и каким образом они взаимодействует с демократами.

Напомним, ранее Ассанж выступил с заявлением, что США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы для дискредитации новоизбранного президента Дональда Трампа.

 

Источник: politeka.net.



Теги: США, Донбасс, президент, Клинтон
 
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