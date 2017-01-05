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Пономарь: Подруга Путина осталась без кредитов

05.01.2017 09:55
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Пономарь: Подруга Путина осталась без кредитов

На календаре уже четверг очень короткой праздничной недели, и сегодня несколько очень хороших и важных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, пришло токсичное известие из Франции – французские банки дружно отказали подруге Путина Марин Ле Пен в выдаче кредита, и теперь ей не на что проводить выборы.

Также долгожданная новость приходит из Соединенных Штатов, пишет Пономарь, - Джон Бреннан, глава ЦРУ, рассказал о готовящемся докладе, который будет полностью посвящен России, а точнее, ее вмешательству в предвыборную гонку в США. Этот доклад должны подготовить и презентовать уже завтра, в пятницу.

«Похоже, эра нефти все-таки завершается. Соединенные Штаты собираются продавать большую часть стратегических резервных запасов черного золота. Этой зимой на мировой рынок придут еще порядка 7,3 миллионов баррелей», отмечает Пономарь.

И еще одна новость-бонус: вместо эры нефти наступает эра Теслы – в прошлом году продажи автомобилей Тесла взлетели сразу на 50 процентов.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: США, Донбасс, Путин, кредит
 
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