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Пономарь: Подруга Путина осталась без кредитов
На календаре уже четверг очень короткой праздничной недели, и сегодня несколько очень хороших и важных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, пришло токсичное известие из Франции – французские банки дружно отказали подруге Путина Марин Ле Пен в выдаче кредита, и теперь ей не на что проводить выборы.
Также долгожданная новость приходит из Соединенных Штатов, пишет Пономарь, - Джон Бреннан, глава ЦРУ, рассказал о готовящемся докладе, который будет полностью посвящен России, а точнее, ее вмешательству в предвыборную гонку в США. Этот доклад должны подготовить и презентовать уже завтра, в пятницу.
«Похоже, эра нефти все-таки завершается. Соединенные Штаты собираются продавать большую часть стратегических резервных запасов черного золота. Этой зимой на мировой рынок придут еще порядка 7,3 миллионов баррелей», отмечает Пономарь.
И еще одна новость-бонус: вместо эры нефти наступает эра Теслы – в прошлом году продажи автомобилей Тесла взлетели сразу на 50 процентов.
Источник: from-ua.com.
Теги: США, Донбасс, Путин, кредит
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