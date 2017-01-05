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Попытка переворота в Турции: готовятся масштабные аресты
В Турции готовятся арестовать 380 предпринимателей, которых подозревают в связях с террористическим течением Фетуллаха Гюлена.
Об этом сообщает euronews, передает Politeka.
Помимо арестов в рамках дела против Гюлена прокуратура намерена выдать ордеры на обыски в офисах и домах этих предпринимателей.
Сообщается, что Гюлена обвиняют в организации государственного переворота в июле 2016 года. Тогда во время акций протеста погибли сотни человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет Гюлена в создании напряженности на юго-востоке страны.
Отметим, имя Гюлена всплыло также после убийства российского посла Андрея Карлова в Турции. По данным турецкого Министерства внутренних дел, убийца Карлова Мевлют Алтинташ связан с террористическим течением Фетуллаха Гюлена.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, переворот, Турция, арест
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