Теракт в Багдаде: первые кадры с места трагедии

05.01.2017 17:02

В столице Ирака Багдаде прогремел взрыв.

На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль, передает Politeka.

Количество жертв варьируется, СМИ сообщают о шести погибших, в Twitter – двенадцати. Также сообщается, что среди погибших есть гражданские и полицейские. 15 человек получили ранения. Машина стояла у одного из рынков в шиитском районе. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Источник: politeka.net.