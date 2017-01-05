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Теракт в Багдаде: первые кадры с места трагедии

05.01.2017 17:02
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Теракт в Багдаде: первые кадры с места трагедии

В столице Ирака Багдаде прогремел взрыв.

На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль, передает Politeka.

Количество жертв варьируется, СМИ сообщают о шести погибших, в Twitter – двенадцати. Также сообщается, что среди погибших есть гражданские и полицейские. 15 человек получили ранения. Машина стояла у одного из рынков в шиитском районе. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, Багдад, взрыв, теракт
 
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