Теракт в Берлине: грузовик-убийца отправится в музей

05.01.2017 17:15

Стало известно, что будет с грузовиком, который тунисец Анис Амри направил в толпу на Рождественской ярмарке в Берлине.

Об этом пишет Bild, передает Politeka.

По информации издания администрация Музея немецкой истории в Бонне заявила о готовности взять в свою коллекцию фуру.

По словам президента фонда музея Ганса Вальтера Хюттера, пока еще нет окончательного решения на этот счет. Лично он считает, что правильное решение можно будет принять только по происшествии определенного времени с момента трагедии.

Отмечается, что в коллекции боннского музея уже есть экспонаты, имеющие отношение к терактам в Германии.

Как сообщала Politeka, в немецкой столице грузовик протаранил толпу. Инцидент произошел на базаре в районе улицы Курфюрстендамм, где расположено много магазинов. Число погибших составило 12 человек, еще 50 пострадали, у 30 из них тяжелые травмы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован полицейскими в Милане.

Источник: politeka.net.